Scrisoarea de adio a Madalinei Manole a fost facuta publica

Madalina Manole s-a stins din viata in urma cu noua ani. Artista s-a sinucis chiar in ziua in care a implinit 43 de ani, lasand in urma multa durere. Gestul sau a socat pe toata lumea, mai ales ca Madalina parea ca are o viata perfecta si devenise si de foarte putin timp mama. La noua ani de