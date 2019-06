Scrisoarea emotionanta lasata de Edith Gonzales fiicei sale

In scrisoare, actrita a vorbit despre dragostea pe care a simtit-o si a trait-o alaturi de fata ei in varsta de 14 ani."Intr-o zi ti-au anuntat sosirea, transformandu-mi corpul. Am simțit cum ai crescut. Ai venit puternica, delicata, asteptata si frumoasa. M-ai facut mama. Te-am tinut in brate si m-am gandit, fara sa suspectez profunzimea a ceea ce inseamna sa fii mama, ca te voi putea forma. Insa, incet-incet, m-ai invatat ca parintii nu pot decat sa spere ca pot fi ghizi pentru copiii lor, in marea imensa ce este viata. Nu, iubito, viata nu este grea, ci mai degraba nerusinat de frumoasa. Tu esti foarte determinata, desteapta si generoasa. Sunt atat de mandra de tine, atat de mandra sa te vad construindu-te ca o persoana frumoasa, puternica, vesela si corecta.​Constanza, esti fetița mea, iubirea mea, cerul meu, inima mea, totul pentru mine, si totusi, fara dubii, esti propria ta persoana. Esti o copila frumoasa. Pot doar sa iti multumesc ca mi-ai permis sa iti fiu mama si sa inteleg, privindu-te, miracolul vietii. Pana la urma, suntem praf de stele. Te iubesc, micuto”, a fost mesajul lui Edith Gonzalez pentru fiica ei, potrivit newsbeezer.com. Actrita s-a luptat cu cancerul ovarian timp de trei ani, dar a pierdut aceasta batalie.