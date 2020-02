Serena Williams face doua lucruri in fiecare zi pentru a fi productiva

Pe langa aceasta rutina de antrenament si dieta vegana, Serena Williams in varsta de 38 de ani, a marturisit ca mai are doua strategii pentru a fi productiva, de la care nu se abate niciodata."In fiecare zi ma opresc cateva minute din tot ceea ce fac, ca imi las creierul sa se odihneasca. Pur si simplu nu ma mai gandesc la nimic", a declarat Serena pentru CNBC Make It.Chiar daca are un program incarcat, mai ales de cand a devenit mamica, Serena spune ca respecta doua lucruri pentru a fi productiva: "Meditatia si privitul la televizor". "Ma uit la televizor si urmaresc programe care nu au absolut nicio legatura cu sportul sau orice altceva ce ar putea sa ma incarce negativ. Acum insa am mai renuntat la televizor, pentru am pe cineva mai important in viata mea, care ma ajuta sa imi incarc bateriile: fiica mea. Ma uit la ea si totul pare mai usor", a marturisit Serena.Pe langa faptul ca isi limpezeste mintea, Serena bea si foarte multa apa in fiecare zi, chiar si in afara antrenamentului. Deshidratarea te poate face sa te simti obosit sau lent.Printre trucurile ei pentru performanțele maxime se mai includ somnul de opt ore și eliminarea mâncărurilor nesanatoase.