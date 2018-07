Serena Williams, in lacrimi la Wimbledon. Ce s-a intamplat cu fiica ei

La doar cateva luni dupa ce a nascut, jucatoarea de tenis Serena Williams s-a intors la competitii. Sportiva este in forma maxima si reuseste sa fie inca un adversar de temut. Cel mai mare regret al tenismenei este insa acela ca nu mai poate fi non stop langa fiica ei. Serena a izbucnit chiar in

Detalii incendiare au iesit la iveala, in ceea ce priveste preferintele sexuale ale Elenei Ceausescu. Se pare ca aceasta era obsedata de sex, insa nu cu sotul sau Nicu Ceausescu. Aceasta voia sa afle cum fac ele amor cu sotii lor, in dormitor. Elena Ceausescu i-ar fi pus pe agentii ei sa puna

Realizatorul TV Cabral a fost implicat intr-un accident rutier pe Autostrada Bucuresti-Ploiesti. Cabral a povestit despre incidentul prin care a trecut chiar pe blogul sau. El a marturisit ca s-a speriat de moarte in mommentele in care s-a produs accidentul, insa, din fericire, nu a patit

Pepe este o alta vedeta iubitoare de caini si inca o vedeta sedusa de „vrajile” dresorului Mihai Nae. Artistul a solicitat serviciile acestuia in urma cu o luna, cand a decis ca Gitano, cane corso-ul lui in varsta de 6 ani are nevoie de lectii de dresaj: „Cu Gitano am inceput