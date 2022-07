Shakira are mari probleme cu legea. Artista risca 8 ani de inchisoare

Shakira nu scapa de probleme. In plin proces de divort, artista are acum si mari probleme cu legea. Parchetul din Barcelona a anunţat că va cere o pedeapsă de peste opt ani de închisoare pentru fraudă fiscală!Artista refuza sa ajunga la un acord cu procurorii care o ancheteaza si este dispusa sa fie judecata, Parchetul din Barcelona a precizat că va solicita şi o amendă de aproape 24 de milioane de euro pentru cântăreaţa pop, acuzată că s-a sustras de la plata unei sume de 14,5 milioane de euro către fiscul spaniol între anii 2012 şi 2014.Justiţia din Spania va trebui să decidă în privinţa desfăşurării unui proces şi a datei de începere a acestuia, scrie Agerpres. Procurorii o acuza pe artista ca aceasta nu si-a declarat veniturile din anii 2012, 2013 şi 2014. De asemenea, procurorii spun ca artista locuia in Spania inca din anul 2011, insa si-a pastrat rezidenţa fiscală în Bahamas, un stat insular considerat un paradis fiscal, până în 2015.La rândul lor, avocaţii Shakirei consideră că până în 2014 majoritatea veniturilor artistei proveneau din turneele sale internaţionale şi că ea nu locuia pe atunci mai mult de şase luni pe an în Spania – condiţia cerută pentru ca o persoană să îşi stabilească rezidenţa fiscală în această ţară.Parchetul „se încăpăţânează să ceară banii pe care i-am obţinut în timpul turneelor mele internaţionale şi în timpul emisiunii ‘The Voice’ din Statele Unite, o perioadă în care eu nu eram încă rezidentă în Spania”, a declarat vedeta pop într-un comunicat publicat miercuri de avocaţii ei.