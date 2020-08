Sharon Stone, critici dure la adresa celor care nu poarta masca

Actrita Sharon Stone trece prin momente dificile. Sora vedetei, Kelly, ”se lupta pentru viata ei” dupa ce a contractat COVID-19, ceea ce e a determinat-o pe actrita americana sa publice un mesaj prin care si-a exprimat revolta fata de ”cei care nu poarta masca,” noteaza Agerpres , a scris Sharon Stone.”Purtati masca! Pentru voi si pentru altii. Va rog!”, a adaugat actrita.Vedeta din ”Basic Instinct” si-a indemnat fanii sa aprinda lumanari pentru sora ei, care lupta pentru o respiratie. Actrita a distribuit ulterior un mesaj publicat pe Instagram de sora sa, insotit de o fotografie in care aceasta apare alaturi de sotul ei, Bruce.”Am plecat in paradisul nostru din Montana. Ne-am gandit ca (boala) COVID nu ne va gasi si ca nu ne poate gasi. Fara mers la cumparaturi, fara petreceri, abia am vazut un om. Acum luptam pentru o respiratie. Nu vreti COVID”, a scris sora actritei.Sharon a publicat de asemenea o inregistrare video in care a dezvaluit ca atat Kelly cat si Bruce ''se lupta pentru vietile lor''.Vedeta a spus de asemenea ca bunica si nasa ei ”au murit din cauza COVID” si i-a indemnat pe americani sa voteze cu fostul vicepresedinte Joe Biden, candidatul democrat la Casa Alba care si-a anuntat candidatura in tandem cu senatoarea Kamala Harris, pentru postul de vicepresedinte., a transmis Sharon Stone.