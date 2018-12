Simona Gherghe a dezvaluit sexul celui de-al doilea bebelus

Prezentatoarea TV a anuntat sexul celui de-al doilea copil in cadrul emisiunii pe care o modereaza.Aceasta a aparut in emisiune imbracata cu aceeasi rochie pe care a purtat-o si la prima sarcina, cand a anuntat ca va avea o fetita. Dar de data aceasta, Simona Gherghe va fi mama de baiat."O sa am un baiat. Ana o sa aiba un fratior. Eu nu stiu sa am baiat, eu stiu sa am fata,” a spus vedeta.