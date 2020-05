Simona Gherghe, la un pas de atac cerebral din cauza pastilelor pentru slabit

Simona Gherghe a marturisit de curand ca a avut grave probleme de sanatate din cauza pastilelor pentru slabit. Aceasta a povestit ca, in urma cu cativa ani, a fost la un pas de atac cerebral.Ea a cumparat niste pastile de slabit din farmacie si a scapat de 7 kilograme intr-o saptamana."As vrea sa fac precizarea ca e o poveste de acum multi ani. Cu mintea de acum, mi-as da doua palme. Eu niciodata nu am fost un om supraponderal. M-am intors dintr-o vacanta si am simtit ca ma ingrasasem putin. Erau 2-3 kilograme in plus, aveam 52 de kilograme. Si am zis sa vad ce pot face. Mergeam la sala, faceam sport, mi-am dat interesul. Intr-o zi am ajuns intr-o farmacie, nu cu scopul de a-mi cumpara pastile pentru slabit, dar sunt unele firme care cumpara inclusiv plasarea produselor lor in farmacii. Sunt vizile acolo, sub ochii cumparatorului. Mi-au aruncat privirea spre acele pastile si am intrebat-o pe farmacista ce e cu ele. Mi-a spus ca au mai luat si alte cliente si ca au fost foarte multumite, mi-a spus ca sunt doar pe baza de plante. Faptul ca eu le-am cumparat dintr-o farmacie pentru mine a fost o garantie.Am luat acele pastile 10 zile. Dupa o saptamana am slabit 7 kilograme. Ajunsesem la 45 de kilograme. Stilista mea mi-a spus intr-o zi sa nu mai slabesc pentru ca nu mai imi erau bune nici hainele XS," a declarat prezentatoarea la Antena 3.Simona Gherghe a mai marturisit ca dupa o saptamana de cand lua acele pastile a inceput sa o doara foarte tare capul si nu ii trecea cu nimic. Acela a fost momentul in care a decis sa mearga la medic."Nu mai aveam pofta de mancare, imi era foarte sete si dupa vreo 4-5 zile au inceput niste dureri ingrozitoare de cap. Am crezut ca o fi vreo migrena, dar durerea nu ceda cu nimic, cu niciun medicament. Tin minte ca dormeam si simteam durerea in somn. Cand paseam, simteam ca-mi da cineva cu un baros in tampla. Am decis sa merg la doctor. Mi-a luat tensiunea. Eu am o tensiune in jur de 11 cu 6. Se spune ca e tensiune de aviator, deci foarte mica. Iar medicul care mi-a luat atunci tensiunea s-a speriat, aveam 16 cu 10. E mare chiar si pentru cineva care sufera de hipertensiune," a povestit Simona Gherghe.Prezentatoarea a spus ca cel mai tare s-a speriat cand medicul i-a explicat ca ar fi putut suferi oricand un atac cerebral."Aceste pastile pe baza de plante mi-au dezechilibrat tot organismul.Medicul mi-a spus ca puteam face oricand un atac cerebral. Urmarile au fost foarte lungi, eu m-am chinuit vreo 6 luni sa reusesc sa-mi stabilizez tensiunea. Am luat aceleasi medicamente pe care le ia tatal meu, care e hipertensiv," a daugat Simona Gherghe.