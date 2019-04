Articole recomandate

Printul Harry si Meghan Markle, in doliu Printul Harry si Meghan Markle sunt in doliu. A murit cel mai varstnic fan al lor. Este vorba despre Daphne Dunne, care s-a stins din viata la venerabila varsta de 99 de ani. Aceasta a murit in urma cu 3 zile si era unul dintre cei mai infocati fani ai cuplului regal. Printul Harry si Daphne

Simona Gherghe, probleme de sanatate Simona Gherghe are probleme de sanatate. Insarcinata in 32 de saptamani, Simona Gherghe a contractat o viroza puternica. „ Vedeta nu se simte prea bine, desi a intrat în concediu de maternitate si mai are putin până va aduce pe lume al doilea copil, iată că

Alina Puscas a dezvaluit sexul celui de-al treilea copil Alina Puscas va deveni mamica pentru a treia oara. Prezentatoarea TV a aflat recent si sexul celui de-al treilea copil. Aceasta va avea o fetita, care se va naste in zodia Leu. "Sunt insarcinata a treia oara, va fi si ultima. Nu mai am voie, pentru ca am facut cezariana de la prima, deci, este

Cat a costat rochia de mireasa a Liei Olguta Vasilescu Lia Olguța Vasilescu s-a casatorit sambata, 30 martie. cu iubitul sau Claudiu Manea. Mirii au organizat o nunta fastuoasa, la care au participat peste 500 de invitati, printre acestea numarandu-se si presedintele PSD Liviu Dragnea. Evenimentul a avut loc la Craiova, la Isalnita, mai