Simona Gherghe s-a casatorit in mare secret. A ales o rochie de mireasa atipica

Andra le-a dat de gandi fanilor sai in ultima perioada! Foarte multi prieteni de pe Facebook au intrebat-o pe artista daca nu cumva este insarcinata. În ultima vreme, Andra poartă numai haine largi si face poze de la brâu în sus. In ultima poză publicată de

Prezentatoarea TV Simona Gherghe s-a casatorit in mare secret cu consultantul politic Razvan Sandulescu, in aceasta vara. Vedeta a tinut totul ascuns pana de curand, cand a facut publice primele imagini de la ceremonia religioasa in revista Viva. Vedeta a ales o rochie de mireasă

Omul de afaceri Cristi Borcea, care abia a iesit din inchisoare, are din nou probleme cu legea. Procuroriii DIICOT au facut vineri o ampla actiune ce vizeaza destructurarea unui grup infractional, specializat in evaziune fiscala si spalare de bani. Oamenii legi au facut perchezitii

Meghan Markle ar fi cerut un contract inainte sa ramana insarcinata. Este vorba insa de prima sa casnicie, cu Trevor Engelson. Trevor, in varsta de 42 de ani, si Meghan au fost casatoriti pe cand actrita juca in serialului Suits, iar in momentul in care au vorbit despre conceperea