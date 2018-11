Simona Gherghe, suspecta de pancreatita

Prezentatoarea TV a dezvaluit in ultima luna a sarcinii a fost suspecta de pancreatita. Prezentatoarea s-a temut să nu moară în luna a noua de sarcină. Întrebată ce probleme a avut în timpul sarcinoo, vedeta a făcut o serie de mărturisiri şocante. Simona Gherghe a declarat că s-a temut pentru viaţa ei, în luna a noua de sarcină.„De fapt, cele mai mari probleme le-am avut în ultima lună de sarcină, când am fost suspectă de pancreatită. A fost extrem de dificil, pentru că a trebuit să ţin un regim alimentar sever, altfel riscam ce e mai rău. Dar am avut încredere în medicul meu şi am ştiut că va fi bine, până la urmă”, a spus Simona Gherghe pentru viva.ro.