Simona Halep, cadou de 400.000 de euro pentru tatal sau. Ce i-a cumparat sportiva

Dupa ce in urma cu un an, Simona i-a daruit fratelui sau o masina de lux, acum sportiva i-a facut cadou tatalui sau un bolid scump, a carui valoare se ridica la 400.000 de euro. Masina este marca Bentley, iar Stere Halep s-a aratat extrem de incantat de surpriza pe care i-a facut-o fiica lui.Tatal Simonei a crezut foarte mult in talentul fiicei sale si a investit o avere pentru a o vedea pe fiica sa la Roland Garros.”Când Simona avea zece ani, le-am spus apropiaţilor că visul meu e ca Simona să ajungă la Roland Garros. Am avut o încredere incredibilă de la care nu m-am abătut. Au fost momente foarte grele, am investit totul. Toţi apropiaţii îmi spuneau că sunt nebun. Tot de atunci am mers cu ea la turnee în străinătate. La 16 ani, visul mi s-a împlinit când a câştigat Roland Garros la juniori”, a spus Stere Halep in urma cu ceva timp.