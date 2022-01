Simona Halep, probleme mari de sanatate: "Mi-a fost rau, ma dureau stomacul, ficatul"

La câteva ore după eliminarea din optimile Australian Open, scor 6-4, 3-6, 6-4 în fața lui Alize Cornet, Simona Halep a declarat pentru Eurosport:”Am amețit, mi-a fost rău, m-a durut stomacul”. Practic, toate aceste stări au dus la o scădere a ritmului de joc al constănțencei. Ele au fost provocate de căldura mare care a fost la ora meciului la Melbourne. Se spune că erau 32 de grade Celsius, dar la nivelul terenului se simțeau în jur de 40.”Îmi place să joc pe căldură, dar nu când e extremă. A fost foarte cald astăzi, m-a lovit căldura din primul set și nu m-am simțit bine. Am amețit la un moment dat, mi-a fost rău, mă dureau stomacul, ficatul, la un moment dat cam toate. Mă simt destul de împăcată că am lăsat pe teren tot ce am avut. A fost un meci bun contra unei adversare care joacă extraordinar, o luptătoare desăvârșită. Mereu am jucat câte 3 ore cu ea și știam dinaintea meciului că va fi foarte dificil. Tot respectul pentru ea, merita să câștige pentru că a fost mai puternică astăzi”, a mai spus Simona Halep la Eurosport.