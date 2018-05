Smiley si Gina Pistol nu se mai ascund. Iata cum s-au afisat pentru prima oara impreuna la mare

Ciao.ro a publicat mai multe imagini in care cele doua vedete apar relaxate la un beach-bar din Mamaia. Smiley si Gina sunt la o masa, unde poarta o discutie cu alte persoane.Cei doi au ajuns pe litoral inca de saptamana trecuta. Smiley a sustinut un concert intr-un club exclusivist din Mamaia, in deschiderea sezonului estival, iar Gina i-a tinut companie. Mai ales ca in weekend amandoi au fost liberi, asa ca s-au putut bucura de distractie pana in zori, apoi de o repriza zdravana de stat la soare.