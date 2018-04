Smiley, vacanta pentru rugaciune

Spre deosebire de alte vedete care se lauda ca sunt credincioase si posteaza pe retelele de socializare poze cu ei la biserica, Smiley nu se lauda cu acest lucru. Artistul merge adesea in lacasuri de cult pentru a se ruga, insa face aceste lucruri in secret.Credinta i-a fost insuflata artistului de cand era copil, de catre bunica acestuia. Artistul a fost zarit adesea la biserici din tara si din strainatate. Insa, cand are nevoie de liniste, artistul prefera sa mearga la Muntele Athos timp de cateva zile. In tot acest timp, Smiley se roaga la una dintre cele mai cunoscute icoane facatoare de minini din lume, Maica Domnului Prodromita si participa la toate slujbele.De regula, artistul prefera sa faca aceasta calatorie dupa Paste sau dupa Sarbatorile de Iarna. In anii trecuti, artistul a fost insotit la Muntele Athos de tatal acestuia si fratele sau Filip. "Ma bucur ca Smiley a vizitat Muntele Athos si nadajduiesc ca Maica Domnului sa-i dea ganduri bune si intelegeri pentru a face pasi mici, dar hotarati pe calea credintei!", scria, în octombrie, 2016, un teolog pe sfantulmunteathos.wordpress.com, potrivit click.ro.