Solistul de la Carla's Dreams a divortat in secret

Andrei Tarus si Nelea Motricala au divortat, in mare discretie, la Judecatoria Chisinau. Cei doi nici macar nu s-au prezentat la instanta, ci si-au trimis avocatii. La data respectiva, instanta a admis cererea de desfacere a casatoriei, eliberandu-le un certificat de divort.Cei doi au fost casatoriti timp de 5 ani. Si-au unit destinele pe 25 august 2010, in sectorul Rascani, municipiul Chisinau. In urma casatoriei a rezultat un copil care a ramas in grija mamei, noteaza wowbiz.ro.