Sonia Trifan, schimbare spectaculoasa de look pentru Paste

Voi petrece in familie, alaturi de Andrei, de parintii si de socrii mei, de rude foarte apropiate, in mod traditional. Imi doresc o aparitie memorabila, de aceea am recurs la o serie de schimbari de look – de la sprancene si buze in ‘tehnica Moscova’ la culoarea si coafura parului. Primavara, cu explozia ei de culoare, m-a inspirat si pot spune ca acum sunt cea mai buna varianta a mea, motiv pentru care vreau sa multumesc in mod special lui Flory Niculae, hairstylistul pe care l-am cautat ani de zile, specialist in colorometrie si coafuri sofisticate, care reuseste tunsori versatile si culori senzationale, fara a degrada textura parului”, spune Sonia.Mereu aranjata si la patru ace, Sonia isi schimba aproape zilnic coafurile gratie tunsorii, dar si aplicarii extensiilor de diferite marimi, culoarea pentru care a optat pentru Pasti fiind chiar culoarea sezonului – blond gri-perlat.“In materie de culori/nuante, sezonul primavara-vara 2018 vine cu suvite californiene, unde varfurile sunt mai deschise la culoare decat radacinile, fiind si cea mai convenabila tendinta care a existat vreodata. Cele mai populare nuante sunt argintiu, crem, caramel, platinat, gold-rose. Pentru Sonia am optat pentru blond gri perlat, nuanta care-i confera o nota de originalitate si care se potriveste de minune atat personalitatii ei, cat si tenului.Extensiile naturale i le-am sugerat pentru ca ea adora parul lung, dar si pentru a putea lucra la reconstructia parului ei natural foarte uscat si degradat din cauza decoloratului prea puternic si prea des aplicat in trecut. Pana vom reusi sa reparam (tratam saptamanal parul cu masti bogate in cheratina, uleiuri puternic hidratante, tratamente profesionale), vom pastra radacinile naturale si peste aproximativ o luna vom face un ombre ca la carte”, explica Flory Niculae. Pentru ca blondul este cea mai solicitata culoare, dar si cea mai pretentioasa, fiind o adevarata provovare pentru orice hairstylist, Flory Niculae ne dezvaluie cum ne putem intretine podoaba capilara sanatoasa: „Parul isi pierde treptat din stralucire, devine tot mai fragil, si lipsit de volum.Folosirea produselor chimice ii afecteaza, de asemenea, sanatatea.Cum sanatatea parului incepe din interior, recomand alimente bogate in cheratina. Vom aduce un aport considerabil si eficient folosind produse si la exterior, " hranind " parul cu masti bogate in cheratina, uleiuri de macadamia, argan, sampoane speciale si nu in ultimul rand intretinerea acasa, care implica aceleasi produse in combinatie cu vitamina A si vitamina E, esentiale stralucirii si sanatatii parului.”Ce se poarta in materie de tunsori ?„Nicio doamna sau domnisoara nu va da gres cu o tunsoare asimetrica pe par scurt, pixie, cu un bonus cu o nuanta de blond platinat.Tendintele cheie sunt lejeritatea, naturaletea si inocenta, pe scurt cosite impletite, neglijenta usoara, graduare.”, ne lamureste hairstylist-ul Soniei.