Sonia Trifan spune NU cancerului de piele

„Sunt devastata! Pentru mine expunerea la soare si mersul la solar erau un mod de viata. Nu-mi place deloc, dar absolut deloc pielea alba, iar acum sunt obligata sa renunt sa ma bronzez! Dar mai bine cu pielea alba si in viata... Multumesc lui Dumnezeu ca am intalnit-o la timp pe dna. Doctor Amalia Anghel, medic primar dermatologie-venerologie, care m-a examinat si mi-a eliminat in cel mai eficient mod posibil, rapid, fara riscuri si fara pic de durere, alunitele cu risc ridicat de cancer!”, spune frumoasa creatoare. Pentru a preveni boli grave, precum melanomul malign, cu alunite din natere, dar si cu alunite atipice, care si-au modificat in timp forma, Sonia a optat pentru o harta si pentru eliminarea acestor formatiuni de pe piele in cadrul centrului dermatoestetic Skinmed.Vestea buna este ca in prezent beneficiem si in Romania de o examinare moderna, standardul de aur in monitorizarea nevilor si a alunitelor, datorita comparatiei, in aceleasi conditii tehnice si a capacitatii de detectie a celor mai mici modificari, neobservate la o simpla examinare, cu ochiul liber. Examinarea dermatoscopica este 100% relevanta si benefica, ceea ce duce la detectia melanomului de nivel incipient.“Sistemul FotoFinder ajuta la realizarea hartii corporale totale, rapid, usor si precis. Camera se misca automat in sus si in jos si obtine imagini perfect iluminate cu sistemul BodyFlash. Pe ecran, se observa zona care este fotografiata, iar imaginile captate sunt stocate automat in baza de date a pacientului. La o scanare ulterioara (care se recomanda la cca. 3 luni distanta), sistemul compara automat imaginile noi cu cele din baza de date si identifica leziunile noi sau modificarile aparute la nivelul celor vechi.”, precizeaza doctor Amalia Anghel, medic primar dermatologie-venerologie.Toate imaginile clinice si dermatoscopice sunt obtinute cu noua camera FotoFinder Medicam 1000 HD, care preia imaginile dermatoscopice in lumina polarizata si non-polarizata, in functie de structurile urmarite, pentru o reevaluare fidela ulterioara. “Harta dermatoscopica sau scanarea corporala totala se adreseaza pacientilor cu zeci sau sute de alunite, mai ales daca acestea sunt greu accesibile autoexaminarii, pacientilor care au un istoric de leziuni cu evolutie anormala, nevi atipici, antecedente personale sau familiale de melanom sau alt tip de cancer cutanat. In cazul Soniei Trifan, pe harta ei am reperat 6 alunite cu forma atipica. A trebuit sa intervenim urgent. Pot spune ca a ajuns in cabinet in timp util…”, adauga medicul.In cazul pacientilor care nu prezinta nicio leziune cu risc, scanarea corporala trebuie efectuata anual, pentru a putea fi un test screening eficient. Daca la dermatoscopie medicul stabileste ca unele leziuni prezinta un risc crescut, va decide reevaluarea dermatoscopica la perioade mai scurte de timp, intre 3-6 luni, in functie de istoricul leziunilor si antecedentele fiecarui pacient.”Vestea buna este ca, desi melanomul malign este cel mai agresiv tip de cancer, paradoxal, este si cel mai usor de invins, daca este descoperit la timp. In acest caz, exista sanse reale de vindecare. Orice melanom diagnosticat de la debut se vindeca prin excizia chirurgicala corecta si completa. De stiut ca melanoamele maligne avansate au sanse reduse de supravietuire, chiar in conditiile terapiilor oncologice moderne, tintite, astfel ca preventia ramane cheia succesului in acest tip de cancer”, ne explica medicul Amalia Anghel.Pentru ca a ajuns la timp la control, Sonia Trifan este acum in afara oricarui pericol iminent, dar ramane sub observatie medicala:“Nu am mai avut liniste cateva zile in urma examinarii. Eram foarte speriata de tot ce auzisem si citisem, insa am ales sa am incredere in medicii specialisti de la Skinmed. Acum sunt fericita, pentru ca emotiile au fost mult prea mari in comparatie cu interventia salvatoare – dupa ce am stat cateva minute cu o crema anestezica, nu am simtit nici macar cel mai mic disconfort in timpul operatiei. Imediat dupa operatie am mers fara probleme la filmarea pe care o aveam programata in aceeasi zi. Cateva zile dupa interventie, am aplicat o crema pe care mi-a prescris-o medicul si acum sunt ca noua. Nu am cuvinte sa multumesc specialistilor de la Skinmed! Iar voua, fanilor mei, va recomand din tot sufletul sa mergeti la un control, sa va faceti o harta, pentru ca vorbim despre un tip de cancer care poate fi invins cata vreme este descoperit in faze incipiente! Iar daca iubiti soarele la fel de mult ca mine, folositi crème cu factor ridicat de protectie, inclusiv iarna!”, spune Sonia.