Sora lui Petrica Mitu Stoian, devastata: "Cum sa bagi un om pana nu te uiti pe acte sa vezi daca este cardiac"

Singurul lucru pe care i-l spuse artistul a fost acela ca pleaca in statiune, sa se odihneasca. In momentul in care a primit un telefon si i s-a spus ca fratele sau sa se simte foarte rau si este in stare grava, a simtit ca lumea ei se prabuseste. Femeia este de parere ca Petrica Mitu Stoian nu trebuia sa mearga la acea clinica. El era cardiac si sustine ca acea terapie i-a facut rau.„Părerea mea este că la clinica aceea. El nu trebuia acolo să meargă. Mie nu mi-a spus că urmează să meargă la clinică, mi-a spus că merge în staţiune, dar nu a specificat unde. Merge să se odihnească. Dimineaţă pe la 7, 8 m-a sunat un nepot şi mi-a spus „Tuşa, tuşa vino că lui Petre îi e rău”. Mă panichez, nici nu ştiu cum am fost în momentul acela că nici acum nu sunt în stare chiar să vorbesc coerent. L-am sunat pe soţ şi i-am spus să mergem că Petrică e rău şi e la spital în Reşiţa. Atunci am aflat că el a fost la clinica respectivă să se trateze.L-au băgat la o procedură fără cred că să îl controleze nici la acte nici la nimic. Au spus că a fost un test, dar cum să bagi un om până nu te uiţi pe acte să vezi dacă este cardiac sau dacă are ceva. De la procedura asta ce a făcut-o cred că i s-a întâmplat lui pentru că a făcut hemoragie internă. A fost cred că o greşeală acolo… O să descoperim pentru că au preluat procurorii cazul. Nu am făcut noi plângere sau ceva s-au sesizat. Pentru el nu mai putem face nimic, dar cel puţin pentru oamenii care mai sunt să nu mai păţească. Efortul acela ce l-a făcut acolo, valva lui fiind bolnavă… eu asta cred. Acolo în spotal au fost două ore… deci ce s-a chinuit în alea două ore… cred că a făcut atac de panică nu îmi dau seama. De atunci i-a scăzut tensiunea, toate i-au scăzut şi asta a fost istoria. L-au băgat la terapie intensivă şi gata, într-o oră a fost mort”, a povestit cu ochii în lacrimi sora regretatului interpret.