Sore a slabit 30 de kilograme cu paste. Iata dieta

In doar 6 luni a reusit sa scape de toate kilogramele in plus. Indragita cantareata recunoaste ca nu a tinut o dieta speciala, ci mai degraba a tinut cont de ceea ce i-a cerut organismul dupa nastere.”Nu am ținut vreo dietă minune. Am renunțat la carne timp de doi ani și am mâncat doar paste, sushi, legume. Nu sunt o specialistă, vă spun doar ce mi s-a întâmplat”, a declarat Sore, potrivit clic.ro. Artista a mai povestit, de asemenea, că decizia cu privire la mâncatul cu precădere al pastelor, nu a fost una auto-impusă.”Am avut 6 luni în care am mâncat doar paste cu sos roșu sau paste cu somon. Corpul meu nu îmi permitea să mănânc altceva. A fost foarte ciudat. Mă săturasem, dar nu puteam să mănânc altceva”, a susținut cântăreața. Desi se crede ca pastele ingrasa, acestea pot fi bine tolerate de organism atunci cand faci multa miscare si daca nu le asociezi cu alimente nepotrivite. De exemplu, este recomandata combinatia paste - legume, paste - sos rosu, paste - peste. Dar nu ar trebui sa consumi paste cu sos alb, mult mai bogat in grasimi, daca vrei sa slabesti. De asemenea, este important sa alegi varianta de paste integrale si sa te limitezi la o portie pe zi (o mana). Si nu in fiecare zi, ci de cateva ori pe saptamana. Completeaza aceasta dieta cu mult sport, asa ca Sore, dar si cu apa, legume si fructe crude.