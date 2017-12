Sotia lui Florin Salam a fugit de acasa cu fostul iubit. I-a furat artistului si jumatate de milion de euro

Apropiatii artistului spun ca Roxana a premeditat totul, deoarece si-a dus din timp copiii pe care ii are cu artistul la mama ei si refuza sa mai vorbeasca cu acesta.Vanicica, fostul iubit al Roxanei, este casatorit, iar in trecut sotia lui Salam a mai avut un conflict cu sotia lui Vancica, care a prins-o la mall pe bruneta si a agresat-o, punandu-i o punga cu fecale in cap.In 2014, Florin Salam ceruse ajutor prietenilor sai, dupa ce Vancica i-a transmis mesaje ingrijoratoare si i-a promis ca se va razbuna pe el deoarece a indraznit sa se iubeasca cu amanta lui.Florin Salam și Roxana Dobre s-au cunoscut în vara anului 2014, într-un club din Bucureşti, iar dragostea dintre cei doi a fost una la prima vedere. Relaţia lor a devenit stabilă, după ce cântăreţul de manele s-a ocupat de funeraliile tatălui Roxanei. Roxana Dobre i-a dăruit lui Salam două fetiţe, pe Jacqueline Maria şi pe Rania.