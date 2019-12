Sotia lui Razvan Simion si-a refacut viata. Cine este barbatul care

A suferit enorm dupa ce a aflat ca era inselata de Razvan Simion cu o femeie mai tanara si celebra. Toata lumea a avut un soc cand a aflat ca realizatorul TV se iubea in secret, de aproape un an, cu Lidia Buble.Diana a suferit cumplit si timp de patru ani a incercat sa uite acest moment greu din viata ei. S-a mutat in Timisoara alaturi de cei doi copii pe care ii are impreuna cu Razvan, iar de cateva luni este din nou fericita alaturi de un om de afaceri, care detine un restaurant si un magazin de vinuri in Timisoara. De asemenea, noul barbat din viata Dianei este un om cu inima mare, fiind implicat in mai multe proiecte umanitare.Se numeste Bita Radu si, contactat de click.ro, iubitul Dianei a facut cateva dezvaluiri despre povestea lor de dragoste.”Aș prefera să nu vorbesc eu. Da, avem o relație de câteva luni. Ne cunoaștem de vreo 20 de ani, însă abia acum câteva luni ne-am revăzut, cu ocazia unui eveniment, unde am socializat și s-a întâmplat ce se întâmplă în continuare. Sunt un om simplu, nu am averi, muncesc mult, îmi place să trăiesc liniștit. Diana mă ajută, ne susținem reciproc, însă acum sunt puțin ocupat pentru că trebuie să livrez niște pachete la un azil de bătrâni și nu mai pot vorbi. Mulțumesc”, ne-a spus timișoreanul.