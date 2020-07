Sotia lui Romica Tociu, schimbata radical dupa lupta cu cancerul

Nicoleta Tociu, in varsta de 47 de ani, a aflat ca are cancer in urma unui control de rutina, realizat in anul 2016.”Când am aflat, am mers foarte mult pe jos, cred că vreo şapte-opt staţii de tramvai. În mintea mea era ce o să spun acasă, nu ştiam dacă vor înţelege exact, ce o să facem. Primul gând a fost că orice va fi o să-l depăşesc. Singurul lucru care nu poate fi depăşit este moartea. În rest, orice poate fi depăşit. Nu mi-a fost frică. Cel mai tare mi-a fost teamă de reacţia copiilor, a lui Romică şi a părinţilor mei”, a povestit ea, la o emisiune tv.Prietena ei, Adriana Bahmuţeanu, a postat pe conturile sociale o poză, dar şi un mesaj:“Draga mea prietenă Nicoleta Ţociu a devenit terapeut Acces Bars (n.r.-este un procedeu de atingere uşoară, un masaj al celor 32 de puncte specifice, care se găsesc în zona capului, care sunt ca nişte benzi de energie, numite „bars”). Astfel, se permite eliminarea blocajelor, fricilor, a energiilor negative! O şedinţă de Acces Bars conduce la îmbunătăţirea considerabilă a tuturor aspectelor vieţii! Felicitări, Nico, îţi doresc mult succes în noua ta misiune, aceea de a ajuta oamenii aflaţi în suferinţă!”.