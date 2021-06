Sotul Andei Adam a rabufnit. Ce spune despre divortul de artista. Acum totul e cat se poate de clar

Sorin a marturisit ca Anda Adam este o femeie libera, nu a spus insa clar ca au divortat, insa dupa cum reiese din declaratiile sale intre cei doi nu ar mai fi nimic. In plus, artista a fost surprinsa zilele trecute in ipostaze tandre cu un alt barbat., a declarat Sorin Niculescu la Antena Stars. , a mai declarat fostul soț al vedetei.