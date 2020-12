Sotul cantaretei Marcela Fota a murit la doar 47 de ani

Sotul Marcelei Fota, in varsta de 47 de ani, se afla la Serviciul de Taxe si Impozite Craiova in momentul in care i s-a facut rau. Medicii care au sosit la fata locului nu au mai putut face nimic pentru a-i salva viata, desi i-au aplicat manevre de resuscitare.La fața locului s-a deplasat și un echipaj de poliție al Secției 4 care a constatat cele întâmplate, întocmind un dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de ucidere din culpă. Cercetările sunt în curs, urmând a se stabili împrejurările în care bărbatul de 47 de ani și-a găsit sfârșitul. A fost demarată și o expertiză medico-legată pentru a se afla cu exactitate cauza decesului.Marcela Fota s-a casatorit anul trecut cu iubitul sau, dupa o relatie de 13 ani. Au împreună un băiețel, rămas acum orfan de tată.