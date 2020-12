Sotul Daianei Anghel a facut infarct

Sotul fostei prezentatoare TV Daiana Anghel a facut infarct. Vedeta trece prin momente grele, iar sotul sau este internat in spital. Starea lui este acum stabila, iar medicii urmeaza sa ii faca mai multe investigatii.Aveam planuri mari pe story cu voi, trebuia să vă postez și concursul cu cadouri, doar că va trebui să amânăm cam două zile, până pe poimâine, sper…So a făcut un infarct azi dimineață și este internat în spital, mâine urmează să-i facă toate analizele. Acum este stabil, este ok…doar că cred că mă înțelegeți că nu am chef acum și nu-mi arde de story, de quiz…de ce aveam de postat. Vă rog să aveți răbdare câteva zile, până când voi ști că totul este ok și că o să se întoarcă acasă și ne liniștim…' a spus Daiana Anghel.