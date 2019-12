Sotul Ilenei Ciuculete a murit

Cornel Gales se mutase in Spania de doi ani, impreuna cu Viviana, iubita lui. Acesta a decis sa paraseasca Romania deoarece se staturase de scandalurile in care era implicat in ceea ce priveste averea lasata in urma de artista.Cornel Gales a murit într-un accident rutier petrecut în Spania, în apropiere de Valencia, chiar pe 1 decembrie, de Ziua Națională a României. Fostul soț al regretatei Ileana Ciuculete s-a stins din viață la vârsta de 60 de ani.In ziua accidentului, Cornel Gales se afla in masina cu doi prieten si mergea la un restaurant cu specific romanesc pentru sarbatori Ziua Romaniai. Din pacate insa, Cornel Gales, care se afla la volanul masinii, a pierdut controlul volanului si s-a izbit frontal de o alta masina. Cornel Gales a murit pe loc. El nu purta centura de siguranta in momentul impactului.

