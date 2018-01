Sotul Ilenei Ciuculte s-a casatorit. S-a distrat de sarbatori in Asia

In imaginile postate de acesta pe o retea de socializare, intr-o fotografie sotul Ilenei Ciuculete si partenera sa au pictate pe frunte o pata rosie, care in cultura hindusa inseamna "Bindi".Aceasta pata simbolizeaza uniunea spirituala si trupeasca dintre un barbat si o femeie. „Bindi” mai este considerat si ca fiind „al treilea ochi” sau „ochiul magic”, avand o puternica incarcatura spirituala, dar in societatea, semnul este similar verighetei la crestini, aratand ca femeia respectiva este casatorita, conform click.ro.Cornel Gales a refuzat sa vorbeasca despre relatia cu Viviana, femeie cu care a inceput sa se afiseze la scurt timp dupa moartea sotiei sale, dar cu care a pretins ca are doar o relatie profesionala. Ileana Ciuculete a murit pe 14 martie 2017 pe un pat de spital, la scurt timp dupa ce a aflat ca sufera de o boala incurabila.