Sotul Israelei a vandut toata mostenirea si vrea sa isi refaca viata

"Prima locuinta, cea pe care am cumparat-o impreuna, am pastrat-o. Restul, le-am dat..." a spus Liviu Arteni, intr-o emisiune TV."Vreau sa plec in America. Spunea cineva ca America, Hollywood, nu e Lipscani. In momentul in care ajung acolo, stiu ce am de facut. Vreau sa calatoresc peste tot. Ar fi pacat sa nu savuram din tot ce inseamna Planeta! Am vandut terenurile. Am o casuta, acolo am si buletinul, acolo e adresa", a declarat Liviu. Barbatul sustine ca ceea ce a vandut este partea sa de mostenire cuvenita in urma divortului.