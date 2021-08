Sotul Nicoletei Luciu are o avere uriasa. Cu ce afacere a dat lovitura in plina pandemie

Partenerul de viata al Nicoletei Luciu detine o afacere in domeniul imobiliar, care acum este in plina ascensiune. În 2012, averea omului de afaceri era cotată la 60 de milioane de euro, bani obținuți din imobiliare și industria jocurilor de noroc (a fost unul dintre principalii importatori de slot-machines din România).Soțul Nicoletei Luciu tocmai și-a inaugurat, recent, al treilea cartier de blocuri, situat în Odorheiul Secuiesc, una dintre cele mai importante investiții realizate în acest oraș. Acesta mai detine ”parcuri de locuințe” în Miercurea Ciuc și Sfântu Gheorghe, totalizând aproape 500 de locuințe construite în ultimii 15 ani.Compania dezvoltatoare care îi aparține lui Zsolt Csergo și-a dublat cifra de afaceri în 2020 față de anul precedent – de la 10,7 milioane lei la 18,5 milioane lei și și-a triplat profitul, de la 2,5 milioane lei la 6,7 milioane lei. Csergo are datorii de 3,5 milioane lei și creanțe de 2,5 milioane lei. Anul trecut Zsolt avea 29 de angajați, cu 10 mai mult decât în 2019.