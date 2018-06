Sta in chirie, dar a preferat sa doneze cei 100.000 de euro castigati la Exatlon. Adevarul despre drama lui Vladimir Draghia

In ciuda comentariilor, Vladimir Draghia a renuntat 100.000 de euro, desi ar fi putut sa-si cumpere o casa si sa scape de chiria pe care o are la apartamentul cu doua camere pe care il imparte cu iubita sa si fiica lor, Zora.„Am ales MagiCamp pentru ca am mare incredere in oamenii de acolo. Cand am facut voluntariat pentru ei am cunoscut problemele cu care se confrunta si mi s-a parut ca acolo este locul potrivit pentru acesti bani”, a spus Vladimir pentru paginademedia.ro, fiind motivat si de faptul ca ii va da un exemplu pozitiv fiicei sale pe viitor. Recent, Vladimir Draghia a vorbit deschis despre relatia pe care o are cu parintii lui si a marturisit ca tatal lui natural l-a abandonat la doar cateva luni dupa ce s-a nascut si a mai dezvaluit ca era violent cu mama lui. „Am avut marele noroc de o mama tanara, m-a facut la 19 ani. Cumva a invatat ea ca e bine sa lasi copilul liber, sa aleaga el. Sper sa fac si eu la fel cu Zora. A avut incredere in mine. M-a lasat la 12 ani sa plec de acasa, la inot. Acum imi dau seama ce inseamna sa iti lasi copilul sa plece de acasa de la 12 ani. Nu ne auzim prea des, dar stim ce insemnam unul pentru celalalt. Intotdeauna a stiut sa imi dea siguranta. Tatal meu natural a disparut cand aveam cateva luni, era cam violent. Cu tatal meu de acum nu sunt apropiat cum sunt de mama, dar ii sunt recunoscator ca a avut grija de noi. De tatal meu natural nu mai stiu nimic. Ne-am cunoscut cand aveam 12 ani si ştiu ca sta in Bucuresti. Ii datorez genele, ca eu nu m-am antrenat deloc pentru Exatlon, de la el am mostenit asta. Nu-i port ranchiuna, ii sunt recunoscator chiar. Nu am golul ala, daca nu ar fi aparut la 12 ani, probabil nici nu as fi stiut. Am crescut fara sa am drama asta ca parintii s-au separat”, a declarat Vladimir Draghia la Interviurile VIVA!