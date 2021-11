Stefan Banica Jr, lovitura dura pentru Andreea Marin. Ce a putut sa spuna artistul despre fosta sa sotie dupa atatia ani de la divort

A urmat apoi o relatie cu Camelia Constantinescu, femeia care i-a daruit artistului si primul copil. Cei doi nu au fost casatoriti oficial, iar despartirea lor s-a produs in anul 2006. Cantaretul s-a casatorit apoi cu Andreea Marin in anul 2007, in SUA. Cei doi au avut o relatie tumultuoasa, presarata cu numeroase scandaluri.Invitat în cadrul podcastului lui Mihai Morar, el a vorbit despre presiunea mediatica la care a fost supus chiar și atunci când nu era cazul. Artistul a dat de înțeles că cea care-i provoca pe jurnaliști era chiar partenera sa de viață.„S-a dovedit în timp că nu eu am fost sursa acestui interes al presei. Presa a venit după altcineva. Întotdeauna am fost un tip discret cu viața mea personală.În momentul în care am simțit că există o presiune mult prea mare și total nemeritată am dat în judecată și am câștigat. Am învățat din această experiență care îmi sunt drepturile.”, a spus Ștefan Bănică Jr.