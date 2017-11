Stela Popescu, marturisiri cutremuratoare. Actrita spune care are puteri paranormale

Artista a dezvaluit ca a avut vise groaznice, care prevesteau moartea mamei sale.„Inainte de a muri mama am avut trei vise care parca m-au anuntat. Trei vise ingrozitoare. Mama avea cancer la san si o data am visat-o goala... cadea intr-un put. Am tras-o de mana si, e adevarat, a mai trait trei ani. Am visat-o intr-o piata rece, unde vindea ficat si, la scurt timp, a facut metastaza la ficat”, a dezvaluit Stela Popescu intr-un interviu pentru Jurnalul national. „Cu trei saptamani inainte de a muri - eu trebuia sa plec in Israel, la o nunta, impreuna cu Arsinel - saracuta mi-a spus: „Nu pleca nicaieri in turneu, ca-mi trebuie pasaportul, pentru ca plec in Canada”. Iar eu i-am spus: „Pai ce, nu-ti poti scoate singura pasaport?”, a mai spus actrita. “Dupa doua saptamani s-a dus. Foarte interesant... dar eu cred ca asta m-a obsedat pe mine. Era bolnava de trei ani, trageam de ea tot timpul si ea-mi spunea: „Fata asta nu ma lasa sa mor. Nu ma lasa sa mor!”. Ar fi trebuit sa cred dupa aceea in toate astea, dar nu vreau. Nu vreau!”, a mai povestit ea.