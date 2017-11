Stela Popescu se simtea rau de mai multe zile: "A avut un discurs incoerent si tremura toata".

In momentul in care a urcat pe scena tremura toata si nu a fost capabila sa tina un discurs coerent. Nu mai putea sa articuleze cuvintele si se vedea ca se simte rau. Cu toate acestea a stat pana tarziu la eveniment si s-a fotografiat cu mai multe vedete. Nimeni nu banuia insa ca starea actritei era atat de grava.La un moment dat pe scena, i-a cazut si premiul din mana, atat de tare ii tremurau mainile.„A urcat pe scenă şi a primit premiul, însă l-a scăpat din mâini. Am crezut că de emoţie, dar a început să tremure foarte tare şi nu mai putea articula corect cuvintele. Aşa mi s-a părut. Ceva s-a întâmplat atunci. Au ajutat-o să coboare de pe scenă şi au condus-o la masă, unde, în scurt timp, şi-a revenit. Toată lumea însă s-a speriat”, a marturisit un participant la eveniment, citat de click.ro."Dumnezeu să vă odihnească în pace! Acum două seri a fost prezentă la Gala femeilor de succes, unde...nu era deloc bine. Știa că va pleca dintre noi și a încercat să transmita asta prin discursul ținut chiar de marea actriță dragă sufletelor noastre, pe care nu o vom uita niciodată. Repeta încontinuu: "de ce nu m-ați lăsat acasă, de ce m-ați adus aici?". Discursul ei a fost cutremurator...", a scris și Rocsana Marcu pe Facebook.