Suma colosala pe care a incasat-o Bianca Dragusanu pentru reclamele care au impanzit Bucurestiul

Vedeta intenționează să prelungească contractul cu încă trei luni."100.000 de euro am luat pe contractul cu firma de videochat, pe trei luni! Oficial pot să spun că îmi merge foarte bine. Am decis să-l prelungesc pe alte trei luni, așa că voi mai lua încă 100.000 de euro! E un contract de imagine, am acte, am tot!”, a dezvăluit Bianca, la Kanal D, în emisiunea "Teo Show". Fotografiile cu reclama în care apare Bianca Drăgușanu au stârnit o adevărată controversă pe reţelele de socializare. Mesajul transmis de Bianca este cât de poate de clar: banii sunt motivul principal pentru care femeile ar trebui să lucreze într-un studio de videochat.