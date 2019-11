Susan Sarandon, desfigurata. Ce a patit actrita

Vedeta a postat doua imagini in care apare cu fata desfigurata: cu o galma imensa in frunte si cu mai multe vanatai in zona ochilor. Vedeta a marturisit ca a cazut si s-a lovit foarte tare in zona fetei. Din cauza acestui incident, Susan Sarandon a fost nevoita sa nu mai participe la un eveniment de susținere a senatorului Bernie Sanders.Actrita, in varsta de 73 de ani, a povestit ca in urma cazaturii a suferit o contuzie nazala si s-a lovit la un genunchi. Actriţa urma să-l însoţească pe Bernie Sanders la un eveniment de campanie în statul New Hampshire. Aceasta este cunoscută pentru activismul său, participând la tot felul de evenimente în acest sens. Actrița a fost criticată după ce a refuzat să o susţină pe Hillary Clinton când aceasta a devenit candidata Partidului Democrat la alegerile din 2016 și s-a opus și războiului din Irak.