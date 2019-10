Tamara Buciuceanu, internata de urgenta

Medicii au anuntat ca actrita este constienta in acest moment si ca a fost internata in urma unor probleme cardiace mai vechi care s-au agravat in ultimul timp.„E internată de ieri, este în terapie intensivă, dar e conștientă, e cooperantă, nu e intubată sau ventilată”, a declarat purtătorul de cuvânt al Spitalului Elias, Silvius Negoiță, pentru Mediafax.„Aceasta internare a survenit pe fondul decompensării unei boli cardiace mai vechi. Niște probleme cardiace mai vechi acutizate”, a mai spus acesta, care a adăugat că actrița va mai rămâne internată, cel mai probabil, câteva zile.

