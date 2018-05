Tatal Danei Marijuana a murit

Andreea Marin si-a surprins fanii cu o poza in care apare cu parul blond. Vedeta a postat o poza in care apare cu o peruca blonda, pe o retea de socializare. Aceasta si-a intrebat fanii ce varianta sa aleaga. Reactiile acestora nu au intarziat sa apara si au fost impartite. Cei mai multi i-au

Veste bomba in presa internationala! Se pare ca Meghan Markle si printul Harry vor deveni parinti. Fosta actrita ar fi insarcinata in trei luni! RadarOnline a consemnat faptul ca Harry si Meghan au fost la mai multi medici specialisti in fertilitate in lunile premergatoare nuntii regale. In primul