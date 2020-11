Tatal Laurei Cosoi a murit in urma infectiei cu coronavirus

"Unul dintre cei mai mari antrenori de handbal pe care i-a avut sportul iesean s-a stins din viata dupa ce a fost infectat cu coronavirus.Oamenii buni se duc, rapusi de nenorocirea asta careia nu-i dam de capat inca. Profesorul Marius Cosoi a fost un om dedicat sportului si Iasului. A slefuit nenumarate talente in handbal si baschet, masculin si feminin. A condus echipa de baschet fete Politehnica Iasi in divizia A. Mi-a fost profesor de sport si, ca extrema stânga, am facut parte din echipa de handbal baieti a scolii 22, care a jucat in faza regionala si cea nationala a „Daciadei', cum se numea intrecerea scolara inainte de 90. Din acea echipa, mai târziu, au ramas in handbal componenti ai lui Poli Iasi. Era si acum profesor de sport la Colegiul National. Feciorul meu si colegii sai, chiar daca nu au facut sportul cu dumnealui, au avut sansa sa cunoasca un om pentru care era o bucurie sa invete copiii sa iubeasca miscarea si jocurile sportive. Sportul iesean ii datoreaza multe si este mai sarac, de astazi. Drum lin, profesore drag, ramâneti vesnic in amintirea noastra! Condoleante familiei indurerate!, a scris Catalin Eugen Caba, vicepresedintele Federatiei Române de Scrabble, potrivit bzi.ro.