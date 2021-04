Tily Niculae, clipe de cosmar. Baietelul sau de 1 an are arsuri de gradul 2

La momentul accidentului, micutul se afla in grija bunicii. Intr-un moment de neatentie, baietelul a mers in bucatarie si a tras oala cu ciorba peste el. Din fericire, micuțul este bine acum și arsura nu s-a infectat.„Săptămâna trecută am zis că mi se oprește RESPIRAȚIA când am auzit-o pe mama: «Vino ACASĂ, ACUM!» (…) Până îți vezi copilul, când primești o asemenea veste, simți cum îți cedează INIMA! Arsură de gradul 2 pe mâna stângă. Dumnezeu a fost lângă copilul nostru și lichidul fierbinte nu i-a căzut pe față sau pe ochi. Atenția voastră la story-urile mele m-a ajutat să acționez rapid și să ajung la spital. Acolo, medicii m-au liniștit și mi-au zis ce trebuie să fac pas cu pas. Toată săptămâna, la fiecare schimbare de pansament, mă rugam și imploram să nu îl infectez printr-o atingere nepotrivită, dar mai ales să nu îl rănesc pe zona arsă', a dezvăluit Tily Niculae pe Instagram.