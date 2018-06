Toata lumea a ras cand a observat ca Meghan Markle poarta pantofi cu un numar mai mare, dar este un truc genial

Fiecare aparitie a sa este atent analizata, iar multa lume a observat ca aceasta poarta intotdeauna pantofi mai mari cu un numar. Desi multi ar crede ca este o greseala, experta Harriet Davey a explicat de ce Ducesa de Sussex face acest lucru."Nu există nimic mai neplăcut decât o pereche inconfortabilă de pantofi. Cu toții am trecut prin așa ceva atunci când am ieșit în oraș pentru o perioadă mai lungă de timp. Celebritățile sunt nevoite să poarte pantofi cu toc pentru multă vreme, iar picioarele se pot umfla,ceea ce cauzează răni. Așadar, aleg mărimi mai mari decât să îndurere dureri agonizante", a declarat aceasta pentru publicația britanică The Sun. "În plus, unele vedete acceptă să poarte pantofi de la diferite firme, făcându-le publIcitate. Desigur, nu este cazul ducesei de Cambridge, ea nu va accepta să primească pantofi de la niciun brand căci nu dorește ca imaginea ei să fie asociată cu acestea. În plus, este un membru al familiei regale, în cele din urmă", a adăugat Harriet Davey.