Tom Hanks si sotia lui, infectati cu coronavirus

In acest moment, actorul si sotia sa se afla in Australia.„Bună, tuturor! Sunt împreună cu Rita în Australia. Ne simțeam puțin obosiți, de parcă am fi răcit. În plus, aveam dureri musculare. Pe Rita o deranjau frisoanele și febra”, a spus actorul. „Am fost testați pentru coronavirus și rezultatul a ieșit pozitiv pentru amândoi. Ce este de făcut acum?”. Fotografia care însoțește mesajul este sugestivă, înfățișând o mănușă chirurgicală folosită.Warner Bros. a confirmat că actorul se află în Australia, pentru un film despre Elvis Presley.„Colaborăm îndeaproape cu agențiile de sănătate australiene pentru a identifica și contacta orice persoană care ar fi putut intra în contact direct cu el.Sănătatea și siguranța membrilor companiei noastre sunt întotdeauna priorităţi și luăm măsuri de precauție pentru a proteja pe toți cei care lucrează la producțiile noastre din întreaga lume.", a comunicat Warner Bros.