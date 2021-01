Toni Grecu era internat in pavilionul care a luat foc la Matei Bals

Lidia Buble se confrunta cu probleme de sanatate. Artista a ajuns la medic din cauza unor dureri in gat foarte severe. Acum face injectii si a inceput un tratament cu antibiotic. „M-am trezit cu o durere de gât. Mă doare şi când înghit saliva sau să beau

In urma cu cativa ani, Cristi si Mihaela Borcea au descoperit ca au in organism un nivel ridicat de mercur, de doua ori mai mare decat cel normal. Chiar daca au facut investigatii si tratamente, cei doi fosti soti nu au reusit sa scape de probleme. Si in prezent se lupta cu aceasta