Topul celor mai bogati artisti ai anului 2017. Au castigat sume fabuloase

Cea mai bogata artista a anului 2017 este Beyonce. Potrivit Forbes, artista a detronat-o anul acesta pe Taylor Swift din fruntea clasamentului, unde s-a situate in anii precedenti. Potrivit clasamentului realizat de Forbes pentru 2017, Taylor Swift se afla acum pe locul al treilea.Iata cum arata clasamentul:In 2017 Beyonce a castigat sume importante de bani in urma lansarii albumului Lemonade si a turneului Formation. In plus, Beyonce a lansat primul cantec dupa nastere, iar banii castigati i-a donat victimelor uraganelor din SUA.Cea mai mare parte din bani au fost castigati in urma turneului sau. In plus, Adele negociaza pentru a-si face debutul intr-un musical, la Hollywood.Pe locul trei inclasament se afla Taylor Swift, care, in 2017, si-a lansat propria platforma sociala.Celine Dion a castigat bani frumosi sin show-urile sustinute in Las Vegas. In plus, cantareata in varsta de aprepare 50 de ani, a pozat goala pentru un pictorial din Vogue.Pe ultimul loc se afla actrita si cantareata Jennifer Lopez care a incasat in 2017 suma de 38 de milioane de dolari.