Traian Basescu a facut anuntul despre al patrulea nepot

"Nu am intrebat-o daca pot sa spun public, dar o sa spun, se pare ca pe data de 4 pentru ca aia mica nu a venit in pozitie sa iasa. Ceilalti doi au venit prematur, si Traian si Sofia, asta mica e decisa sa stea pana in ultima zi. Abia o asteapta (Traian si Sofia – n.r.). Ei cred ca vine unul care se va juca direct cu ei, nu unul care plange pana se joaca cu ei", a comentat Traian Basescu, la Romania TV.Fostul presedinte a refuzat sa dezvaluie si numele pe care il va purta cel mai nou membru al familiei. Traian Basescu are deja 3 nepoti din partea celor doua fiice ale sale.Elena Basescu, fiica cea mica a fostului sef de stat, urmeaza sa nasca o fetita. "Sunt foarte fericita. Dintre toate cele trei sarcini de pana acum, aceasta este cea mai usoara. Pe de o parte, pentru ca am deja experienta, stiu la ce sa ma astept. Pe de alta parte, sunt intr-un moment in care sunt foarte relaxata si optimista. Sunt increzatoare ca totul va fi bine: pentru Sofia si Traian Junior, pentru mine si pentru viitorul copil", a declarat Elena Basescu, intr-un interviu pentru Revista Viva.