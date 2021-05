Tripla lansare - Paula Hriscu, indemn emotionant la intarirea credintei!

Dincolo de însemnătatea religioasă a acestui cântec interpretat în timpul Sfintei Liturghii, priceasna este și un îndemn la moralitate, la curățirea sufletului și a minții. Videoclipul pricesnei, interpretată de Paula Hriscu, a fost realizat în Maramureșul istoric, leagăn al spiritualității și al credinței, de către Nicoleta Ioniță, producător, și Radu Mocanu, videograf. Drumul artistei este o metaforă cu multiple sensuri.Oricât de anevoios ne-ar fi drumul, oricâte piedici am întâmpina, ori de câte ori am îngenunchia de osteneală, credința ne întărește și nu ne lasă singuri. Toaca este instrumentul care înlocuiește clopotele din Joia Mare și până la Paște și simbolizează pironitul cuielor în mâinile și picioarele lui Hristos, amintindu-ne de suferințele Mântuitorului. Ascultând bătăile acestui element arhaic din cultul bisericesc, în drumul său, omul va sta drept și nu se va pleca sub povara propriilor neputințe, pentru că sufletul îi va fi întărit de iubirea lui Dumnezeu.O altă priceasnă pe care Paula Hriscu a lansat-o este, al cărei videoclip s-a bucurat de prezenţa, în premieră, a talentatului sculptor Nicolas Leş, fiul celebrului artist ceramist Daniel Leş.Priceasnaîl are, din nou, protagonist pe artistul Nicolas Leş, care pune în scena atelierului de olărit metafora facerii omului din ţărână. Pământul frământat de mâinile artistului, până la întruchiparea Mântuitorului pe cruce, ne aminteşte că omul s-a născut din pământ, iar după moarte, tot în pământ se va întoarce.Cele mai noi proiecte muzicale ale Paulei Hriscu pot fi urmărite pe YouTube, pe canalul oficial al interpretei, dar și pe pagina sa oficială de Facebook.