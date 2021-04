Tudor Gheorghe, primul Paste fara sotia lui, rapusa de Covid

Intr-un interviu acordat publicatiei online impact.ro, artistul povestit despre durerea care il apasa dupa ce a pierdut-o pe femeia pe care pur si simplu o diviniza."Nu e deloc plăcut, dar nu am altă cale, voi face Paştele pentru prima dată singur. Singur, adică fără doamna mea, Dumnezeu s-o ierte! Îmi e dor de planurile pe care le făceam împreună. Spre exemplu, eu mă ocupam de partea cu carnea. Găseam mielul, îl pregăteam, mă refer la partea de friptură, de la punctul zero până când devenea tocmai bun de a fi pus în farfurie şi mâncat. De asemenea, operaţiunea de înroşire a ouălor îmi revenea tot mie. În Joia Sfântă, întotdeauna, la noi în casă acest lucru nu a lipsit niciodată. Şi nu a lipsit nici în acest an. Nu se putea altfel!", a marturisit Tudor Gheorghe, pentru sursa citata.