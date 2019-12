Tudor Gheorghe s-a drogat cu heroina

El a rugat doi medici sa ii injecteze heroiuna cand se afla in Long Island, langa New York."Am rugat doi medici în Long Island, lângă New York, şi mi-au injectat heroină. Ningea şi ultima imagine pe care am văzut-o erau fulgii ăia mari de zăpadă ce cădeau pe la fereastră. I-am rugat să mă filmeze în timp ce mă manifestam. Am fost civilizat. Am pupat mâna gazdei, Luiza, şi m-am dus la culcare. M-am dezbrăcat şi m-am culcat în cadă. Eram fericit, mângâiam o harpă ceva, totul era argintiu. Îngeri de argint zburau în jurul meu, le făceam cu mâna. M-au scos din cadă, m-au îmbrăcat în pijama şi m-au băgat în pat. M-am trezit noaptea, pe la ora 3.00, cu o sete şi o poftă de dulciuri...", a mărturisit Tudor Gheorghe.Artistul a explicat că a vrut să vadă cum se simt oamenii drogaţi în cazul în care va avea vreodată de jucat rolul unei persoane care se află sub influenţa stupefiantelor şi, mai mult, şi-a dorit să fie filmat de cei doi medici care l-au asistat. Se întâmpla în anul 1984, pe când avea 39 de ani."Eu sunt actor la bază şi m-am gândit dacă o să joc vreodată rolul unui drogat trebuie să ştiu cum e. Le-am explicat celor doi medici că vreau să fac un experiment", a spus Tudor Gheorghe.