Un american, castigatorul "X Factor". Iata-i povestea

Jeremy a marturisit ca a fost socat sa fie desemnat castigator, mai ales ca el nu se astepta sa treaca nici de preselectii. „Mă întrebam dacă am dreptul să primesc un scaun, mai ales că nu sunt nici român. Când am intrat eu pe scenă, scaunele erau deja ocupate, iar după ce am cântat, Horia Brenciu a spus că vrea să îmi ofere şi un scaun. I-am zis că nu trebuie să facă asta, că sunt deja fericit că am avut această ocazie, că stau pe scenă alături de cântăreţi senzaţionali, dar sigur, este alegerea lui. Ştiu că acest lucru trebuia să se întâmple, dar m-am simţit de parcă mi-am înjunghiat un prieten în spate“, a declarat Jeremy. In finala X Factor, americanul de 35 de ani a cucerit juriul si publicul cu interpretarile pieselor „When a Man Loves a Woman“, „I Feel Good“ şi „What a Wonderful World“, cantata in duet cu Horia Brenciu. Jeremy Ragsdale a inceput sa studieze muzica inca de la varsta de 7 ani.El este profesor de canto in SUA si s-a indragostit de Romania inca din prima vizita. „Prima dată am venit în România luna aprilie. Şi asta pentru că am decis că limba română ar fi o limbă cool pe care aş putea s-o învăţ şi care m-ar ajuta apoi să învăţ şi alte limbi latine, precum italiana. Ce nu am realizat însă a fost cât de mult voi iubi România. E cel mai tare loc în care ai putea să fii“, a mărturisit Jeremy.Mai mult, Jeremy este hotarat sa invete limba romana si invata in fiecare cu o profesoara prin Skype. „Am o familie mare şi iubitoare: doi părinţi care mă susţin, trei surori mai mari şi şase nepoţei pentru care încerc să fiu un model. Cu toţii mă susţin, iar uneori primesc mesaje de la nepoata mea în limba română, aşa că mă bucur că pot să îi expun şi pe ei la limba şi cultura de aici, din România“, a declarat Jeremy. „Planul meu era să vin în România şi să învăţ despre această cultură nouă pentru mine. Predatul face parte din mine şi mereu am visat să pot să împărtăşesc experienţa mea cu oameni din alte părţi şi cred că «X Factor» îmi oferă acestă ocazie: eu pot să împărtăşesc ce ştiu cu oamenii care apreciază experienţa mea în muzică, iar eu în schimb învăţ atât de multe de la românii pe care îi cunosc“, a mai spus americanul.