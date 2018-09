Una dintre cele mai iubite actrite de la Hollywood, diagnosticata cu cancer

Actrita a postat o imagine cu ea, alaturi de un mesaj emotionant. „Fericita si recunoscatoare ca sunt in viata, dar sunt trista ca mi-am pierdut parul”. In poza o putem vedea pe actrita cu parul extrem de scurt.Imediat ce Marcia a postat acel mesaj, fanii i-au trimis sute de mesaje, prin care erau pur si simplu disperati si incercau sa o ajute. Din fericire insa, vedeta a venit cu un nou mesaj pentru fani prin care a lamurit faptul ca a reusit sa invinga cancerul.„Dragi urmaritori, imi pare rau ca mesajul meu nu a fost clar. Sunt in perioada de dupa cancer. Totul e ok acum. A fost o calatorie grea, dar sunt sanatoasa, fericita si mai prezenta si recunoscatoare ca oricand.Va multumesc din adancul sufletului meu pentru toata dragostea voastra” a spus Marcia in ultima postare de pe Instagram.Actrita a facut tratament intens timp de 8 luni de zile, dar a reusit in final sa invinga aceasta cumplita boala.